إخماد حريق بمحطة بنزين بالكيلو 21 غربي الإسكندرية

أخمدت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حريقا نشب بإحدى محطات التزود بالوقود "بنزينة" في منطقة الكيلو 21، غربي المحافظة، وذلك دون ورود أنباء حول حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بإحدى محطات التزود بالوقود "بنزينة" كائنة في نطاق العجمي.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم فصل الكهرباء عن المنطقة، والسيطرة على الحريق بإخماد النيران وتبريد آثارها لعدم تمددها إلى باقي المنطقة المجاورة.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد أتى الحريق على أحزاء من ملحقات البنزينة، ورجحت المعاينة والفحص الأولي، وأقوال شهود العيان أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي، حيث سبب الحريق خسائر مادية.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيقات.