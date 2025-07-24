مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال

استقبل مسرح السامر بالعجوزة، مساء أمس الأول، العرض المسرحى «اليد السوداء» لفرقة بورسعيد النوعية المسرحية «ابدأ حلمك»، وذلك ضمن مشاركة هيئة قصور الثقافة فى الدورة الـ18 للمهرجان القومى للمسرح.

العرض تأليف ميشيل منير، وإخراج بيشوى عماد، وتدور أحداثه فى إطار ملحمى خلال فترة الاحتلال الإنجليزى للبلاد، لتسليط الضوء على دور المقاومة الشعبية، والتأكيد على قدرة الإنسان على الدفاع عن أرضه وحريته.

يشارك فى بطولة «اليد السوداء» مجموعة من فريق «ابدأ حلمك»، وهم أحمد آدم، وحسنى عكرى، وعبد الرحمن يسرى، وياسمينا الزيات، وأحمد سعد، ومينا سمير، ويحيى النبوى، وأبانوب عادل، وسوسنة عماد، ومريم عبد المنعم، وجايدا الجباس، ومحمد مجاهد، وأحمد معطى، وأحمد شحاتة، ومحمد هريسة، وأحمد السعيد، ومحمد قناوى، وأمينة العربى، وريم البندارى، وإياد إبراهيم، وولاء وحيد، وعبد الرحمن خالد، وكلارا مينا، ويوسف عادل، ومحمد الكسار، وعبد الله الدربكى، وعبد الرحمن بركات، ومروان العربى، ومحمد عمرو، وطارق حلاوة، وهند يسرى، ومنة هانى، ومحمد شيخون، ويوسف زهران، ومحمد ملوك، وسلمى يسرى، والطفل مازن عبد الملك.

صمم ديكورالعرض محمد على، وإضاءة شادى عزت، وملابس وماكياج يوستينا نعيم، وإعداد موسيقى محمد هريسة، وتصميم استعراضات كريم مصطفى، وبمشاركة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة محمد أبو صالح.

وفى كلمته بعد العرض أشار مؤلف العرض فكرة التمسك بالأرض وعدم الخروج منها، والتى يتناولها من خلال حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى.

وقالت مريم عبد المنعم إحدى بطلات العرض: أجسد شخصية «نوال» فتاة انضمت للمقاومة حبا فى عبد الحميد عنايت، قائد جماعة «اليد السوداء» التى نفذت عملية اغتيال السير لى ستاك، سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام، سنة 1924، لكنها تقرر لاحقا الإبلاغ عنه، بعد أن تكتشف أنه لا يبادلها نفس المشاعر.

من ناحيتها، أوضحت الفنانة الشابة سوسنة عماد أنها تؤدى دور «ورد»، والتى تمثل السند والأمان بطل الحكاية، ويتغير سير الاحداث عندما يقرر الارتباط بها.

أما الفنانة ياسمينا الزيات فتشير إلى أنها تؤدى دور «مونيكا» زوجة ضابط الشرطة توماس راسل، والتى ترفض وجود الاحتلال، ويصل بها الأمر إلى حد الاكتئاب، والذى يدفعها إلى قرار الانتحار.

يذكر أن العرض إنتاج الإدارة المسرح بقصور الثقافة، وتم ترشيحه للمهرجان عقب حصوله على 7 جوائز بالمهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته الأخيرة.

وحرص على حضور العرض الفنان أحمد الشافعى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الفنان جلال عثمان، والمخرج محمد الطايع، ومجموعة من النقاد والصحفيين والإعلاميين.