حزب الجبهة الوطنية يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة في الغربية

كرم حزب الجبهة الوطنية، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد بمحافظة الغربية اليوم الأربعاء، ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة.

وقال السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم مرشحي الحزب في القائمة والفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025: "انطلاقًا من إيمان الحزب العميق بأهمية التفوق والتميز والابتكار، يُعلن عن مبادرة شاملة لدعم طلاب الثانوية العامة هذا العام".

وأضاف "القصير"، أن المبادرة تتضمن المحاور التالية:

تقديم دعم مادي بقيمة 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وتوفير عدد من المنح التعليمية المجانية أو المدعومة في بعض الجامعات الخاصة، وفق ضوابط وشروط سيتم الإعلان عنها قريبًا.

إطلاق مبادرة "اختار كليتك"، والتي تهدف إلى توجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وذلك من خلال محتوى إرشادي يقدمه نخبة من المتخصصين، وسيتم نشره عبر الموقع الرسمي للحزب.

وتقدم حزب الجبهة الوطنية مجددًا بالتهنئة الخالصة للطلاب الناجحين وأسرهم، مع أطيب التمنيات بالتوفيق في المرحلة المقبلة.