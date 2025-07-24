وزير التعليم: البكالوريا نظام تعليمي يتوافق مع النظم الدولية ويقضي على بعبع الثانوية العامة

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تمت إعادة هيكلة الثانوية العامة الصيف الماضي قبل طرح نظام البكالوريا حرصا على مصلحة الطلاب الذين كانوا في الشهادة الثانوية هذا العام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"، أن نسبة حضور الطلاب خلال العام الدراسي الماضي ارتفعت بشكل كبير وزادت عن 85% وهو ما يؤكد نجاح خطوات وتحركات الوزارة.

وأوضح أن نظام التعليم الثانوي القديم كان يحتوي على 32 مادة خلال 3 سنوات في حين الأنظمة الدولية عدد المواد بها أقل من ذلك بكثير.

وتابع: "أنظمة التعليم الدولية في مصر عدد مواد الثانوية العامة فيها لا تتجاوز 10 مواد دراسية موزعة على الـ 3 سنوات.. وعدد مواد الـ IG من 8 لـ 10 مواد في 3 سنوات، والـIB يشمل 6 مواد في سنتين، ونظام النيل 7 مواد في 3 سنوات".

وأشار إلى أن زيادة عدد المواد في نظام الثانوية القديم كان يؤدي إلى عدم القدرة على الانتهاء من شرح المناهج داخل الفصول.

وأوضح أن المركز القومي للبحوث بالوزارة، أجرى دراسة على أهم 20 دولة في التعليم على مستوى العالم، وجميعها لا يتجاوز عدد المواد في الثانوية أكثر من 8 مواد، لافتا إلى أن ساعات الدراسة السنوية لا تستوعب أكثر من 8 مواد.

وفيما يتعلق بإلغاء بعض المواد السابقة، أوضح الوزير أنه لم يتم إلغاء أي مواد ولكن تم الدمج بين المواد المتشابهة مثل الجيولوجيا والأحياء كما كانت في السابق مادة واحدة، كما أنه لا يوجد سوى دولة واحدة بين الـ 20 دولة الأهم في التعليم على مستوى العالم، التي تدرس 3 لغات في مرحلة الثانوية.

وحول نظام البكالوريا، قال وزير التربية والتعليم إن نظام الثانوية العامة الحالي، كان قائما على امتحان الفرصة الواحدة وهو أمر ظالم جدا.

وشدد على أن للطالب ولولي الأمر الحرية الكاملة في اختيار نظام التعليم المناسب سواء البكالوريا أو الثانوية العامة، مؤكدًا أن "البكالوريا" هو نظام تعليمي يتوافق مع النظم الدولية ويقضي على "بعبع" الثانوية العامة.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه دائما بضرورة تقديم أفضل نظام تعليم لمحدودي الدخل، غير القادرين على الدراسة في المدارس الدولية.

ونوه بأن "البكالوريا" تنقل التعليم الدولي لأبناء الطبقات محدودي الدخل، وهم يشبه أنظمة التعليم في كافة الدول المتقدمة.

وأوضح أن البكالوريا تتيح للطلاب تغيير مساراتهم وكذلك دخول الامتحان أكثر من مرة حتى لا يتعرض لظلم "الفرصة الواحدة".

وتابع: "الحوار المجتمي حول نظام البكالوريا شمل جلسات مع كافة أطياف المنظومة التعليمية والمجتمع، جلسنا مع كل الجهات المعنية ومراكز البحوث للوصول لأفضل نظام تعليمي".

وحول مادة التربية الدينية، قال الوزير إنه طالما سيتم تدريس الدين فلابد أن يتم تدريسه بقدره وقيمته لذلك تم تحديد نسبة النجاح فيه 70%.

وأضاف: "البكالوريا تضم 4 مسارات هي طب وعلوم حياة وهندسة وحاسبات وآداب وفنون وقطاع الأعمال، كما أن التنسيق في البكالوريا سيكون مماثلًا للثانوية العامة".