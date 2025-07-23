إصابة عاملين إثر سقوط مظلة حديدية بموقع موقف نجع حمادي الجديد في قنا

سقطت مظلة حديدية مخصصة لسيارات الأجرة، مساء اليوم الأربعاء، بموقع إنشاء موقف نجع حمادي الجديد داخل مجمع المواقف بمحافظة قنا، أسفر عن إصابة عاملين أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية بالمشروع.

وهرعت فرق الطوارئ وفرق التنفيذ إلى الموقع، إذ جرى نقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما بدأت المعدات في رفع الهياكل الحديدية المنهارة، وسط استمرار العمل بالموقع دون توقف.

وتجري الجهات المختصة تحقيقًا فوريًا للوقوف على أسباب الحادث، والتأكد من مدى الالتزام بمعايير السلامة المهنية في موقع العمل، لا سيما أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية التي تستهدف تطوير منظومة النقل والمواقف بمحافظة قنا.

الجدير بالذكر أن موقف نجع حمادي الجديد كان من المخطط الانتهاء من أعماله بنهاية شهر يوليو الجاري، ضمن خطة المحافظة لتحديث البنية الأساسية وتيسير حركة الانتقال بين مراكز ومدن الإقليم.