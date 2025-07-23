مندوب فلسطين الأممي: نتنياهو يريد تحويل غزة إلى أرض بلا شعب

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد تحويل قطاع غزة إلى أرض بلا شعب، من خلال تدمير كل مقومات الحياة.

جاء ذلك في كلمته بجلسة لمجلس الأمن، بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.

وأضاف منصور "نتنياهو وحكومته يسعون إلى تحويل غزة إلى أرض بلا شعب من خلال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تحت ستار الهجرة الطوعية غير المقنع، والذي لم يكن ممكنا إلا من خلال الإفلات من العقاب الذي يتمتعون به".

وأشار إلى "تدمير كل شيء لفلسطينيي القطاع، والهدف الحقيقي هو مليونا فلسطيني ما زالوا فيه، وتدميرهم مطلوب لتنفيذ مخطط إسرائيل بالاستيلاء على غزة".

وتابع مندوب فلسطين: "كل ما يحدث الآن كان متوقعا ومتعمدا ومخططا له، إنه مشروع (إسرائيلي) إجرامي وقاتل يحدث علنا أمام الجميع".

وأوضح أنه "في غزة يكتب الصحفيون الجائعون عن العاملين الصحيين والعاملين في المجال الإنساني الجائعين، الذين يحاولن إنقاذ حياة الرضع".

وأضاف: "يموت الناس من الجوع والعطش عن قصد أو أثناء محاولاتهم البائسة للحصول على الطعام والماء، وينهار الناس في الشوارع بينما يتم تهجيرهم قسرا".

ودعا مندوب فلسطين إلى "تشكيل تحالف لاتخاذ كل الإجراء اللازمة الآن لإنهاء الإبادة الجماعية (الإسرائيلية)، وإعلاء القانون الدولي وإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا تحت الأنقاض في غزة وإنهاء الاحتلال والصراع".

وقال إن "على أي دولة تدعي أنها دولة تحترم القانون أن تتخذ إجراءات الامتثال لفتوى محكمة العدل الدولية، وتسهم في ضمان المساءلة والابتعاد عن أي تواطؤ".



