العفو الدولية: استخدام إيران للقنابل العنقودية في الحرب مع إسرائيل انتهاك للقانون الإنساني الدولي

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اعتبرت منظمة العفو الدولية أن استخدام إيران للقنابل العنقودية في الحرب الأخيرة مع إسرائيل يُعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

ونُقل عن تيريزا بيرجمان، خبيرة الشأن الإيراني في منظمة العفو الدولية بألمانيا، قولها: "القنابل العنقودية أسلحة لا تميّز بطبيعتها، ولا ينبغي استخدامها مطلقا".

وكانت إسرائيل بدأت في 13 يونيو شن هجمات على أهداف في أنحاء إيران، بما في ذلك منشآت نووية، بهدف منعها من تطوير سلاح نووي. وردت القوات المسلحة الإيرانية بضربات صاروخية على إسرائيل.

وبعد أسبوع من اندلاع الحرب، تدخلت الولايات المتحدة وقصفت ثلاثة من أهم المواقع النووية في إيران. وبعد 12 يوما من الهجمات، تم الإعلان بشكل مفاجئ عن وقف لإطلاق النار.

وقالت المنظمة في بيان صدر اليوم الخميس إن استخدام إيران للذخائر العنقودية خلال القتال عرّض المدنيين الإسرائيليين للخطر.

وبحسب السلطات، قتل 29 شخصا في إسرائيل نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية خلال الحرب.

أما الغارات الجوية الإسرائيلية في إيران فأودت بحياة أكثر من ألف شخص. ووجه نشطاء حقوقيون انتقادات لأداء الطرفين في هذا الصراع.

واستهدفت إسرائيل عمدا علماء نوويين وقادة عسكريين إيرانيين وقتلتهم، كما قصفت منشآت مدنية مثل سجن إيفين الشهير في طهران.