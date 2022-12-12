إيران تعدم شخصا ثانيا منذ بداية الاضطرابات في سبتمبر الماضي

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أعدمت السلطات الإيرانية متظاهرا ثانيا لمشاركته في الاحتجاجات ضد الحكومة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية " إرنا" اليوم الاثنين.

وقامت السلطات بإعدام ماجدريزا راهنافارد ، بعد الحكم بإعدامه لمهاجمته القوات الأمنية في مشهد.

ويتردد أن الرجل قام بقتل اثنين من أعضاء ميليشيا الباسيج شبه النظامية بسكين خلال احتجاجات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقد اتهمته المحكمة " بشن حرب ضد الله".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت الاسبوع الماضي مغني الراب محسن شكاري. وقد اتهمته السلطات بالاعتداء على حارس أمن بسلاح.

وقدر نشطاء حقوقيون أن ما لا يقل عن 470 شخصا قتلوا، وجرى اعتقال 18 ألف خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

واندلعت المظاهرات عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر. وتوفيت في قسم الشرطة بعدما اعتُقلت لانتهاك قواعد الزي الإسلامي.