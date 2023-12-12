أول تعليق إسرائيلي على دعوة بايدن لنتنياهو لتغيير حكومته

قال عضو مجلس وزراء الحرب في إسرائيل، جدعون ساعر، إن من المهم الحفاظ على حكومة الطوارئ في فترة الحرب.

وأضاف ساعر، في تصريحات نقلتها القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "تفكيك حكومة الحرب يفيد حماس وحزب الله وإيران"، وفقاً لما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن بايدن قوله إنه لا بد لنتنياهو تغيير حكومته المتشددة لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكداً أن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا ولا تريد حل الدولتين.

وأضاف بايدن أن الحكومة الإسرائيلية بدأت تفقد الدعم من المجتمع الدولي بسبب القصف العشوائي في قطاع غزة الذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين، مشيرا إلى أنه أمضى ساعات في التحدث مع الوسطاء المصريين والقطريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز لدى حركة حماس.