جيش الاحتلال يزعم العثور على جثتي محتجزين اثنين في قطاع غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه عثر على جثتي محتجزين اثنين كانا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " استعادة جثتي الرقيب زيف دادو والفتاة عيدن زخاريا من قطاع غزة في عملية مشتركة مع الشاباك".

وأضاف البيان "نسعى للعثور على المفقودين وإعادة جميع المختطفين إلى وطنهم. ونعمل مع الأجهزة الأمنية بكل الوسائل الاستخباراتية والعملياتية لاستعادتهم".

ومنذ نحو أسبوعين، أعلن جيش الاحتلال تحرير مجندة كانت ضمن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.لكنه لم يكشف عن كيفية إطلاق سراحها.

من ناحيته، علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق على عملية التحرير، مؤكدا أن مثل "هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثه القسام آنذاك.. والذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني".

وأضاف أن هذه المزاعم هي محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.