حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف 6 مواقع ونقاط لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة حدود لبنان الجنوبية.

وقال الحزب، في بيانات منفصلة حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منها، إن مقاتليه استهدفوا "مرابض ‏مدفعية إسرائيلية في (منطقة) خربة ماعر‏ مقابل بلدة البستان اللبنانية، وموقع‎ ‎حدب يارون وموقع‎ ‎الراهب ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة)، بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة".

وأشار إلى أن عناصره "استهدفوا اليوم أيضا نقاط ‏انتشار جنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام ‌قبالة بلدة شبعا اللبناني، وموقع‎ ‎حدب يارون، بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".‏

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال حزب الله إنه استهدف موقع ‌‏المالكية‎‏ ‎الإسرائيلي مقابل الحدود اللبنانية، وحقق "إصابة مباشرة".

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن قذيفة أطلقها جيش الاحتلال سقطت بين أطراف بلدتي حولا وميس الجبل اللبنانيتين.

وأضافت الوكالة اللبنانية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أيضا محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب في القطاع الغربي بجنوب لبنان.