أعلن مكتب منسق أنشطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح معبر "كرم أبو سالم" مع قطاع غزة، وإتمام تفتيش الدفعة الأولى من شاحنات المساعدات الإنسانية، لتتجه إلى معبر رفح قبل دخولها القطاع.

وقال المكتب في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "صباح اليوم، خضعت الدفعة الأولى من شاحنات المساعدات الإنسانية (المخصصة لقطاع غزة) للتفتيش في معبر كرم أبو سالم، وهي الآن في طريقها إلى معبر رفح"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "تهدف هذه الخطوة الحاسمة إلى توسيع حجم المساعدات التي تصل إلى غزة"، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ويقع معبر "كرم أبو سالم" على الحدود بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل، وكان ينقل عبره الوقود والسلع، ويخضع لسلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

إلا إن إعادة فتحه اليوم يقتصر على عمليات تفتيش المساعدات الإنسانية القادمة إلى قطاع غزة، حيث تصر إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بـ"عدم دخول أي بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة".

والخميس الماضي، أشار مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية منسق الإغاثة الطارئة، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن هناك "مفاوضات واعدة جارية" لفتح معبر كرم أبو سالم.