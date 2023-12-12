حملة فريد زهران: زيادة إقبال الناخبين في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة

قال باسم كامل مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنّ الملاحظة الرئيسية عن اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية تتمثل في زيادة إقبال الناخبين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الاثنين، أن الحملة بذلت جهودا كبيرة من أجل حشد المؤيدين لها والذين وصفهم بأنهم «نِسَب كبيرة» في المحافظات.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من أنصار فريد زهران كانوا غير راغبين في المشاركة بالانتخابات، إلا أنّ سياسيين مؤيدين لزهران أقنعوا هؤلاء الناخبين بالعدول عن موقفهم والمشاركة بالتصويت في الانتخابات.

ولفت إلى أنّ الحملة لم ترصد مظهرا بعينه يمكن أن يخل بنتيجة الانتخابات الرئاسية.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».