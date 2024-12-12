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مصر تقتنص جائزتي أفضل ممثلة ولجنة التحكيم بـ«السيد رامبو» وسنو وايت

أعلنت منذ قليل لجنة تحكيم مسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي برئاسة المخرج سبايك لي جوائز الدورة الرابعة، حيث حصدت السينما المصرية جائزتين هما أفضل ممثلة مريم شريف عن دورها المذهل بفيلم "سنو وايت"، وجائزة لجنة التحكيم للمخرج خالد منصور عن فيلمه "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".

وجاءت جوائز المهرجان على النحو التالي:

جائزة اليُسر الذّهبيّة لأفضل فيلم طويل: فيلم "الذراري الحمر" لِلمخرج لطفي عاشور

جائزة اليُسر الفضّيّة لأفضل فيلم طويل: فيلم "إلى عالم مجهول" لِلمخرج مهدي فليفل

جائزة اليُسر لأفضل مخرج: لطفي عاشور عن فيلمه "الذراري الحمر".

جائزة اليُسر من لجنة التّحكيم: فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لِلمخرج خالد منصور.

جائزة اليُسر لأفضل كاتب سيناريو: عدي رشيد، كاتب فيلم "أنَاشِيْدُ آدَمَ"

جائزة اليُسر لأفضل ممثّل: محمود بكري عن أدائه المُبهر في فيلم "إلى عالم مجهول".

جائزة اليُسر لأفضل ممثّلة: مريم شريف عن أدائها المُذهل في فيلم "سنو وايت".

جائزة اليُسر لأفضل مساهمة سينمائيّة: فيلم "لقتل حصان منغولي".

تنويه خاص: فيلم "اطفال البرزخ" لِلمخرج احمد خطّاب.

جائزة اليُسر الفضّيّة لأفضل فيلم قصير: فيلم "العازر" لِلمخرج بيزا هايلو.

جائزة الجمهور من فيلم العُلا لأفضل فيلم سعودي: فيلم "هوبال" لِلمخرج عبد العزيز الشلاحي.

جائزة شوبارد للنجم السعودي الصاعد: دخيل الله.

جائزة الشّرق لِأفضل وثائقيّ: فيلم "حالة من الصّمت" لِلمخرج سانتياغو مازا.