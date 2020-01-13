مدرب نورويتش سيتي يعلق أماله على خبرة الوافد الجديد لوكاس روب

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قال دانييل فاركي المدير الفني لفريق نورويتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين إنه يأمل أن يضيف التعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني لوكاس روب، المزيد من الخبرة للفريق في مساعيه للبقاء في الدوري الممتاز.

ووقع روب /29 عاما/ عقدا لمدة عامين ونصف العام مع نورويتش سيتي قادما من هوفنهايم الألماني، في صفقة لم يجر الكشف عن قيمتها.

ويحتل نورويتش سيتي المركز العشرين الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثماني نقاط خلف أقرب مراكز البقاء في الدوري.

وقال فاركي في تصريحات لموقع نادي نورويتش سيتي "لوكاس لاعب رائع يتمتع بالكثير من الخبرة. لقد لعب لأندية كبيرة في ألمانيا وشارك كثيرا في الدوري الألماني (بوندسليجا)."

وأضاف "هو لاعب متعدد الإمكانيات، يمكنه اللعب في عدد من مراكز خط الوسط كما سبق له اللعب في الدفاع."

وتابع "سيشكل خيارا مهما بالنسبة لنا كي نمضي قدما، كما أنه يتمتع بشخصية جيدة. هو صفقة مهمة بالنسبة لنا، ونحن سعداء بانضمام لاعب بمثل خبرته إلينا."

ومن جانبه، قال روب إنه لا يطيق انتظار بداية مشواره مع الفريق.

وأضاف روب "هو حلم طفولتي. إنني في البوندسليجا منذ عشرة أعوام، وهذه الخطوة تشكل فصلا جديدا بمسيرتي. كنت أرغب في أن أصبح جزءا من هذا الفريق وأساعده في البقاء بالدوري الممتاز."