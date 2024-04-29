وزير الخارجية: الأسرة الدولية ترفض الحل العسكري في رفح

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك مقترحًا على الطاولة بشأن حرب غزة، موضحًا أن الأمر منوط بالطرفين للقبول به من عدمه.

وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض، اليوم الاثنين، أن المفاوضات تهدف إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني.

وأشار إلى أن الأسرة الدولية ترفض الحل العسكري في مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) بسبب ما سيُحدثه لك من كارثة إنسانية ستنتج عن تطورٍ كهذا.

ولفت إلى أن مصر تحاول حثّ الطرفين (يقصد إسرائيل وحركة حماس) على اتخاذ قرارين معتدلين وصولًا إلى قرارين نهائيين، وهو ما سيؤثر على الطرفين.

وعبّر عن أمله في أن يرتقي الجميع إلى مستوى الحدث، للإقرار بأنه لا يمكن فقدان الحياة في ظل الوضع المروع في غزة، وقد يزيد الطين بلة على نحو أكثر مما جرى خلال ستة أشهر مضت.