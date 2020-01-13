الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة بمحافظة صعدة

سيطرت قوات الجيش اليمني اليوم الاثنين، على مواقع جديدة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة ، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي ، أقصى شمال البلاد.



وقال قائد لواء صقور اليمن العميد أحمد الطريفي، في تصريح أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن قوات الجيش سيطرت على تبة "الربع" وبعض التباب المطلة على "وادي جلال" المحاذي لسوق آل ثابت بعد القضاء على ميليشيا الحوثي وإسقاط العشرات من عناصرها بين قتيل جريح.



وأوضح أن المعارك التي دارت بين الجيش والميليشيا باستخدام مختلف الأسلحة أسفرت عن مقتل خمسة حوثيين، بينهم قيادي ميداني يدعى "أبو علي"، فيما لاذ آخرون بالفرار.