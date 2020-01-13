 الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة بمحافظة صعدة - بوابة الشروق
الإثنين 13 يناير 2020 10:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة بمحافظة صعدة

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 9:52 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 9:52 م
سيطرت قوات الجيش اليمني اليوم الاثنين، على مواقع جديدة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة ، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي ، أقصى شمال البلاد.

وقال قائد لواء صقور اليمن العميد أحمد الطريفي، في تصريح أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن قوات الجيش سيطرت على تبة "الربع" وبعض التباب المطلة على "وادي جلال" المحاذي لسوق آل ثابت بعد القضاء على ميليشيا الحوثي وإسقاط العشرات من عناصرها بين قتيل جريح.

وأوضح أن المعارك التي دارت بين الجيش والميليشيا باستخدام مختلف الأسلحة أسفرت عن مقتل خمسة حوثيين، بينهم قيادي ميداني يدعى "أبو علي"، فيما لاذ آخرون بالفرار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك