الصحة: استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد تحدي كبير

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد تحدٍ كبير، موضحًا أن الدولة وضعت خطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية للتأمين الصحي لكل الفعاليات، وحتى تخرج البطولة بصورة مشرفة تليق بمصر.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الخطة تقوم على أكثر من محور منها؛ سياسة الفقاعة، مشيرًا إلى أنها تعتمد على وجود مجموعة ثابتة من العاملين في الفنادق مصاحبة لكل فريق، وتتحرك في مسارات محدودة لمنع الاختلاط.

ولفت إلى التشديد داخل المجموعة على اتباع الإجراءات الوقائية، قائلًا إن الخطة تشمل وجود فريق وقائي داخل كل فندق لمتابعة التعقيم، والتي تعقم يوميًا تحت إشراف قطاع الطب الوقائي التابع للوزارة.

وذكر متحدث الصحة أن كل فندق يحوي عيادة مجهزة على أعلى مستوى، ووحدة رعاية مركزة مجهزة بكل التجهيزات الطبية، ومجموعة من الخدمات الإسعافية، لافتًا إلى عمل تحليل «pcr» لكل المقيمين كل 72 ساعة.

ولفت إلى استحداث الخط الساخن 999 باللغتين الإنجليزية والفرنسية لتلقي الاستفسارات، مضيفًا أن غرفة عمليات الأزمات الوقائية تعمل 24 ساعة يوميًا لمتابعة الحدث.

وذكر مجاهد، أنه يتم التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا بعد تقييمها من الطبيب، وطبقًا لتعريف الحالة، متابعًا: «تم تخصيص من 8 إلى 10 غرف عزل داخل الفندق، وتستخدم هذه الغرف للحالات المشتبه في إصابتها».

وافتتح عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 13 يناير وحتى 31 يناير، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.