السعودية : تحديد موعد انطلاق ونهاية الدور الثاني بمسابقة الدوري

أعلنت لجنة المسابقات برابطة المحترفين السعودي، عن مواعيد مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وذكرت الرابطة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن يوم 30 يناير، سيشهد انطلاق مباريات المرحلة السادسة عشر (أول مرحلة في الدور الثاني).

وأضافت أن يوم 30 من مايو المقبل سيشهد منافسات المرحلة 30 (أخر مرحلة في الدور الثاني والمسابقة).

وأوضحت الرابطة أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات تنسيقية مع لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، بالإضافة إلى ممثلي ناديي الهلال والنصر (طرفي مباراة كأس السوبر السعودي والمشاركين في الموسم المقبل من دوري أبطال آسيا) إلى جانب ناديي الأهلي والوحدة المشاركين في نفس النسخة، وفريق الاتحاد المتأهل إلى المباراة النهائية من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية للأندية).