حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن «تغيير نوعية الملابس يصيب بنزلات البرد».

وأكد شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الثلاثاء، أهمية الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة، قائلًا إن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات جوية.

وأشار إلى انخفاض كثافة الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، اعتبارًا من فجر الأربعاء، مضيفًا أن الأجواء ستكون مستقرة على الطرق والرؤية واضحة على الطرق في الصباح الباكر، مع إثارة الرمال والأتربة ونشاط للرياح وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية بالنهار على الطرق الصحراوية والمدن الجديدة.

ونوه بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، اعتبارًا من الخميس المقبل، ليعود الطقس شديد البرودة في الليل، مفيدًا بالدخول على كتلة هوائية باردة اعتبارًا من مساء غد وتستمر الأسبوع المقبل بأكمله.