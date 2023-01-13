التعادل يحسم مواجهة أسوان وحرس الحدود في الدوري الممتاز

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة فريقي أسوان وحرس الحدود، والتي أقيمت على ملعب الأول عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى جمال هدف التقدم لفريق حرس الحدود في الدقيقة 75 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يدرك هدف التعادل فريق أسوان عن طريق اللاعب محمد ناجي في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع فريق أسوان رصيده للنقطة 17 في المركز التاسع، فيما وصل حرس الحدود رصيده للنقطة 11 في المركز الخامس عشر.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق الإسماعيلي نظيره المقاولون العرب، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، في ختام مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.