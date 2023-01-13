وزيرة خارجية ألمانيا تدعو إلى تعاون أفريقي أوروبي في مواجهة أزمات العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى التعاون بشكل وثيق فى التعامل مع الأزمات في العالم، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا والتغير المناخي ونقص الغذاء.

وقالت بيربوك في خطاب لزعماء الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى تعتمد على دعم من أفريقيا.

وأوضحت: "نحن كأوروبيين نحتاج إلى دعم من أصدقائنا وشركائنا على مستوى العالم في أوقات يتم فيها الهجوم على السلام في أوروبا من قبل حرب العدوان الروسية".

ودعت بيربوك الاتحاد الأفريقي أيضا إلى دعم إجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي من شأنها زيادة مقاعده الدائمة، وتخصيص مقعدين لأفريقيا.

وأضافت بيربوك أن الأوروبيين والأفارقة جيران لا جغرافيا فحسب بل ومن خلال قلوبهم أيضا.

وتحدثت بيربوك إلى جانب وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد.