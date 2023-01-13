 كيف كانت أرقام إيبوكا أمام الأهلي قبل انتقاله للزمالك - بوابة الشروق
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كيف كانت أرقام إيبوكا أمام الأهلي قبل انتقاله للزمالك

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 9:36 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 9:36 م

يهدف نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بدماء جديدة، وهو ما كان سبباً في إتمام التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا ليكون إضافة هجومية جديدة للأبيض الذي لم يسجل سوى هدفين في آخر 3 مباريات لم ينجح خلالها في الفوز أيضا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المباراة التي تقام يوم الإثنين المقبل، قبل أن يخوض مباراة القمة ضد الأهلي، التي تقام يوم 21 يناير الجاري، في الدوري الممتاز.

وتعد مباراة القمة هي الفرصة الأولى لظهور إيبوكا بالقميص الأبيض الأمر الذي تترقبه جماهير الزمالك بشغف ليقدم الإضافة الهجومية المنتظرة خاصة أمام الغريم التقليدي.

وسبق لإيبوكا أنا واجه الأهلي عندما كان لاعباً ضمن صفوف إنبي وأيضا في فترة لعبه بقميص سيراميكا كليوباترا الموسم الحالي.

ولعب إيبوكا بقميص إنبي ضد الأهلي 4 مرات انتهت جميعها بفوز الفريق الأحمر، فيما لم يسجل أو يصنع النجم النيجيري أهداف.

أما بقميص سيراميكا فقد لعب إيبوكا مباراة واحدة ضد الأهلي لم يسجل أو يصنع خلالها أيضا لكن المباراة انتهت بنتيجة التعادل 1-1.


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