الناتو ينقل طائرات استطلاع إلى رومانيا المجاورة لأوكرانيا

ينقل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، عددا من طائرات الاستطلاع المتمركزة في ألمانيا إلى رومانيا، حيث ستكون أقرب إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وقال حلف الناتو، اليوم الجمعة في بيان، إن طائرات نظام الإنذار المبكر والتحكم من المقرر أن تصل إلى بوخارست الثلاثاء المقبل "لدعم التواجد المعزز للحلف في المنطقة ومراقبة الأنشطة العسكرية الروسية".

وستتمركز طائرات نظام الإنذار المبكر والتحكم، التي عادة ما تكون بالقرب من مدينة آخن غربي ألمانيا، في قاعدة القوات الجوية الرومانية في أوتوبيني قرب بوخارست، على بعد حوالي 200 كيلومتر من الحدود الشرقية لرومانيا مع أوكرانيا. ومن المقرر أن تظل هناك عدة أسابيع.

وقالت أوانا لونجيسكو المتحدثة باسم حلف الناتو: "بينما تستمر الحرب الروسية غير المشروعة في أوكرانيا في تهديد السلم والأمن في أوروبا، لابد ألا يكون هناك شك بشأن عزم الناتو على حماية كل شبر من أراضي الدول الحليفة والدفاع عنها".

وأضافت: "يمكن لطائرات نظام الإنذار المبكر والتحكم خاصتنا أن ترصد الطائرات على بعد مئات الكيلومترات، مما يجعلها من الإمكانيات الرئيسية في قدرة الردع لدى الناتو وتمركزه الدفاعي. أشكر رومانيا على استضافة الطائرات التي تمثل مساهمة مهمة لنظامنا للإنذار المبكر".