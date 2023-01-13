 مجلس حكماء المسلمين يدين الهجوم الإرهابي في كابول - بوابة الشروق
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مجلس حكماء المسلمين يدين الهجوم الإرهابي في كابول

أبوظبي - أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 4:03 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 4:03 م
أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس ومقره " أبو ظبي "بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وأكد المجلس -في بيان له وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"- رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية، داعيًا إلى ضرورة العمل على تنسيق الجهود من أجل القضاء على الإرهاب وتخليص العالم من آفاته وشروره.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي للشعب الأفغاني وأهالي وذوي الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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