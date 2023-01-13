أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 114 ألفا و130 جنديا

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أعلنت أوكرانيا، أن قواتها المسلحة قتلت منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير الماضي، حتى اليوم الجمعة، حوالي 114 ألفا و130 جنديا روسيا.

جاء ذلك في بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الجمعة.

وقال البيان: "بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الأوكرانية 3098 دبابة للعدو و6167 مركبات قتال مدرعة و2086 منظومة مدفعية، و437 راجمة صواريخ متعددة الإطلاق و218 من أنظمة الدفاع الجوي".

وأضاف أنه "تم أيضا تدمير 286 طائرة حربية و276 مروحية و184 من المعدات الخاصة".

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.