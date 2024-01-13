نتنياهو يؤجل مناقشة «اليوم التالي» للحرب على غزة تخوفا من تسريب نتائجها أمام محكمة العدل الدولية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل جلسة مناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة تخوفا من نقل نتائج المناقشة لمحكمة العدل الدولية.

وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء السبت، أن نتنياهو قد قرر تأجيل جلسة للمجلس الوزاري المصغر لشئون الحرب على غزة "كابينيت الحرب" الأسبوع الماضي، تخوفا من تسريبات نتائجها عشية انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو قرر تأجيل جلسة لمناقشة "اليوم التالي" لقطاع غزة، حيث حذف بند بحث مستقبل غزة تخوفا من تسريب تصريحات وزراء، ما يزيد من تفاقم الأمور في إسرائيل، وحتى لا تستغل أمام جلسات المحكمة الدولية في لاهاي.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب على حركة "حماس" بقطاع غزة ستستمر حتى تحقيق أهدافها، متعهدا بألا توقفها محكمة العدل الدولية التي تواجه إسرائيل أمامها دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، قال نتنياهو: "سنواصل الحرب حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي القضاء على حماس، وعودة جميع مختطفينا، وضمان بأن غزة لن تشكل تهديدا لبلدنا"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف: "سنعيد الأمن إلى الشمال والجنوب، ولن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر"، في إشارة لإيران والتنظيمات الموالية لها بالمنطقة.

واتهمت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددة على أن عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن أن تبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.