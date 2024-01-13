تفاصيل العثور على جثة طفل بشريط السكة الحديد في العياط

توصلت التحريات في واقعة العثور على جثة طفل على شريط السكة الحديد بمنطقة العياط، إلى أن الطفل سقط من القطار بعد اختلال توازته، مما أسفر عن وفاته في الحال، ولاتوجد شبهة جنائية في الواقعة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل على شريط السكة الحديد بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة سقط من القطار بعد اختلال توازته، مما أسفر عن وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.