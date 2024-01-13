الخارجية اللبنانية تعرب عن بالغ قلقها من العمليات العسكرية في البحر الأحمر

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، صباح اليوم السبت، عن «بالغ قلقها من التصعيد الأخير والعمليات العسكرية في البحر الأحمر، وغارات الطيران الحربي على الأراضي اليمنية».

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، دعت الوزارة في بيان لها، إلى «خفض التوتر، ووقف التصعيد والعمليات العسكرية من خلال تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لدعم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر».

وحذرت من أن «عدم معالجة الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد، أي الوقف الشامل والفوري للعدوان الإسرائيلي والحرب على غزة، قد يوسع دائرة الصراع كما بدأ يحصل أخيرا، ويُنذِر بامتداده الى كل الشرق الأوسط بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وجددت التأكيد أن «السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية القائم على قرارات الشرعية الدولية، قادر وحده على تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لدول الشرق الأوسط، ومنطقة البحر الأحمر».

وعاود الطيران الأمريكي والبريطاني قصف العاصمة اليمنية صنعاء بغارة جوية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية.

وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة «سبوتنيك»، بأن الطيران الأمريكي والبريطاني يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء.

وقالت قناة «المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي، على حسابها بموقع «إكس»: «العدو الأمريكي البريطاني يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات».

يأتي هذا فيما نقلت شبكة «CNN» عن مسئول أمريكي قوله الضربات الجديدة في اليمن استهدفت منشأة رادار يستخدمها الحوثيون.

وأضاف المسئول أن الضربات الجديدة ضد الحوثيين في اليمن أقل نطاقا بكثير من تلك السابقة، متابعا: «القوات الأمريكية نفذت الضربات الجديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن بشكل منفرد».