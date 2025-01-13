مسئول نيجيري يدعو لفتح تحقيق في مقتل 40 مزارعا على أيدي بوكو حرام

دعا باباجانا أومارا زولوم، حاكم ولاية بورنو في نيجيريا اليوم الاثنين، إلى إجراء تحقيق في الهجوم الذي شنه متشددون أمس الأحد في شمال شرق نيجيريا وقتلوا خلاله 40 مزارعا على الأقل.

وقال زولوم، إن مسلحين يشتبه في أنهم من مسلحي جماعة "بوكو حرام" هاجموا مزارعين وصيادين في منطقة دومبا في شمال غرب نيجيريا أمس الأحد.

وأضاف زولوم،: "اسمحوا لي أن أؤكد لمواطني بورنو أنه سيتم التحقيق في هذا الأمر باستفاضة من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات اللازمة.

واسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة لدعوة القوات المسلحة لتعقب مرتكبي هذا العمل البشع من أعمال العنف ضد مواطنينا الأبرياء والتعامل معهم بشكل حاسم".

وأوصى زولوم المدنيين بالبقاء داخل "المناطق الآمنة" المحددة.

وحملت "بوكو حرام"، وهي جماعة جهادية محلية في نيجيريا، السلاح في عام 2009 لمحاربة التعليم الغربي وفرض رؤيتها المتشددة للشريعة الإسلامية.

وأدى هذا الصراع، الذي يعد الآن الأطول في أفريقيا، إلى امتداد العنف إلى الدول المجاورة لشمال نيجيريا.

ولقي نحو 35 ألف مدني حتفهم، ونزح أكثر من مليوني شخص في المنطقة الشمالية الشرقية حسبما أفادت الأمم المتحدة.

يشار إلى أن قيام جماعة بوكو حرام باختطاف 276 تلميذة في عام 2014 في قرية تشيبوك في ولاية بورنو - بؤرة الصراع – أثار اهتمام العالم في ذلك الوقت.