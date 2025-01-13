موسكو تحبط هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على محطة ضغط الغاز روسكايا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت محطة ضغط الغاز لخط أنابيب "ترك ستريم" الذي يضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.

وقالت الوزارة إنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين العاملين في محطة "روسكايا" الواقعة في منطقة كراسنودار جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة أنه تم إصلاح جميع الأضرار الناجمة عن سقوط حطام الطائرات المسيرة على الفور.

وذكرت تقارير أن العمليات في المحطة، التي تبعد نحو 320 كيلومترا عن خط الجبهة الأوكرانية الروسية، تجري بشكل طبيعي.

ولم تعلق السلطات الأوكرانية بعد على التقرير.

وينقل خط الأنابيب، الذي بدأ تشغيله في عام 2020، الغاز الطبيعي لمسافة 1100 كيلومتر عبر البحر الأسود إلى الجزء الأوروبي من تركيا، ثم يتم نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب المتصلة إلى دول أوروبية أخرى، وخاصة بلغاريا وصربيا والمجر.

ونظرا لأنه لم يعد يتم ضخ الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا، فإن خط أنابيب "ترك ستريم" هو طريق بديل لوصول الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية.