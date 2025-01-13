كاثرين هان تجسد الأم الشريرة في النسخة الحية لفيلم Tangled

أفادت عدة وكالات ومواقع أجنبية، بأن شركة ديزني تعاقدت بالفعل مع الفنانة كاثرين هان؛ كي تجسد دور الأم الشريرة في النسخة الحية من فيلم "Tangled".

وقررت شركة ديزني، تحويل فيلم الكارتون الشهير Tangled أو متشابك إلى فيلم حي من تجسيد فنانين.

ومن المقرر أن تجسد كاثرين شخصية جوزيل الأم الساحرة الشريرة، ولم يتم الإفصاح عن هوية الفنانة التي ستجيد شخصية روبنزول.

و"Tangled" هو فيلم رسوم متحركة أمريكي، تدور قصته حول روبنزول تلك الفتاة التي تمتلك شعر طويل للغاية، وقدرات سحرية وخارقة وهو ما يتسبب في اختطافها من قبل ساحرة شريرة، وتظل في كنفها لسنوات.