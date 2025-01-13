 كاثرين هان تجسد الأم الشريرة في النسخة الحية لفيلم Tangled - بوابة الشروق
الإثنين 13 يناير 2025 4:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

كاثرين هان تجسد الأم الشريرة في النسخة الحية لفيلم Tangled

منة عصام
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 4:08 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 4:08 م

 أفادت عدة وكالات ومواقع أجنبية، بأن شركة ديزني تعاقدت بالفعل مع الفنانة كاثرين هان؛ كي تجسد دور الأم الشريرة في النسخة الحية من فيلم "Tangled".

وقررت شركة ديزني، تحويل فيلم الكارتون الشهير Tangled أو متشابك إلى فيلم حي من تجسيد فنانين.

ومن المقرر أن تجسد كاثرين شخصية جوزيل الأم الساحرة الشريرة، ولم يتم الإفصاح عن هوية الفنانة التي ستجيد شخصية روبنزول.

و"Tangled" هو فيلم رسوم متحركة أمريكي، تدور قصته حول روبنزول تلك الفتاة التي تمتلك شعر طويل للغاية، وقدرات سحرية وخارقة وهو ما يتسبب في اختطافها من قبل ساحرة شريرة، وتظل في كنفها لسنوات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك