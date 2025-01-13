تحدث الفنان السوري جمال سليمان، عن احتمالية ترشحه للرئاسة السورية في الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب عودته للعاصمة دمشق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن هناك 1000 بديل للرئيس السابق بشار الأسد، موضحًا أن هذا البديل قد يكون قادمًا من الوسط الفني ولم تتلوث يده بالدماء ولم تكن له أجندات.

وأضاف أن فكرة الترشح للرئاسة حق له وحق لكل السوريين، مشددًا على أن الأهم الآن الخروج من هذه المرحلة الدقيقة وإعادة التوافق الوطني.

ولفت إلى أن سوريا لا تزال تسير في حقل ألغام، وعليها المضي قدمًا في الطريق الصحيح عبر دستور يضمن المواطنة والعدالة والحرية ولا يقوم على المناطقية.

ونوه بأن من يقود البلاد في الفترة المقبلة، يجب أن تكون لديه رؤية لسوريا المستقبل، موضحًا أن منصب الرئاسة هو منصف وظيفي لخدمة المواطنين، ومن يرى في نفسه قدرة على خدمتهم يكون له حق الترشح.

وأشاد سليمان بتصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووصفها بأنها ملفتة ومبشرة، لا سيما تصريحه أن الثورة شيء وبناء الدولة شيء آخر ، وحديثه عن عدم الطائفية وحتمية مشاركة السوريين في بناء دولتهم.

وأوضح أن هناك خطوات ملفتة يمكن البناء عليها، وأن ما تحتاجه البلاد هو المواءمة بين الخطاب السياسي وبين ما يجري على الأرض.