الزراعة: استمرار شحن الأسمدة للحصص المقررة للموسم الشتوى بصفة يومية لجميع المحافظات

• يوجد 125 ألف طن أسمدة رصيد في الجمعيات الزراعية.. وتوفر كل أوجه الدعم للفلاج من ضمنها الأسمدة الأزوتية المدعمة

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على توفير أوجه الدعم المتعددة للفلاح المصري، والتي من ضمنها الأسمدة الآزوتية المدعمة، وبالإشارة إلى ما نشرته بعض المواقع والتواصل الاجتماعي حول وجود عجز أسمدة في بعض المحافظات.

وأشار خلال بيان صحفي، إلى أن الوزارة توفر الأسمدة الآزوتية "اليوريا - النترات" المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع المختلفة لكل قطاعات التوزيع "ائتمان – إصلاح – استصلاح – الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية" على مستوى جميع المحافظات، مع مراعاة وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات وفي التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية، ومن خلال البرامج الشهرية المعتمدة لكل جمعية طبقاً للاحتياجات السمادية من خلال المساحات المنزرعة بزمام الجمعية والحصر المنزرع على الطبيعة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ البرنامج الشهري بتوريد الأسمدة للجمعيات بشكل يومي طبقاً للاستلامات من مصانع الإنتاج وصولاً إلى الجمعيات الزراعية على مستوى جميع المحافظات، ويوجد حوالي 125 ألف طن أسمدة رصيد في الجمعيات الزراعية.

وقال إنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك حوكمة العمليات بمختلف قطاعات الدولة المصرية، ولضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعين وعدم تسرب السماد المدعم لفئات غير مستحقة الدعم، حيث تم التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح لتشمل جميع محافظات الجمهورية وتشكيل لجان مركزية للمرور على المحافظات؛ لمتابعة تنفيذ جميع التعليمات بكل دقة، والضرب بيد من حديد للمخالف في تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأكد أنه ما زال الشحن جارياً للحصص المقررة للموسم الشتوي تباعاً وبصفة يومية لجميع المحافظات طبقاً للخطط والبرامج المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة.

وأوضح أن الموسم الشتوي ممتد حتى شهر مارس 2025، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا تألوا جهداً في سبيل ضمان وصول الأسمدة الزراعية إلى مستحقيها من المزارعين وفى التوقيتات المناسبة ووفقاً للاحتياجات السمادية لكل محصول قدر الإمكان والعمل على حل أي اختناقات قد تحدث نتيجة لظروف قد تكون خارجة عن الإرادة.