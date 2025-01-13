تموين الشرقية: تحرير 3 آلاف محضر لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية

كشف المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، حصيلة الحملات التفتيشية التي تشنها أجهزة المديرية على الأسواق ومختلف الأنشطة التجارية؛ لضبط حركة البيع والشراء ومنع التلاعب في أسعار السلع والمواد الغذائية.

وشدد وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، في تصريحات صحفية، على أن هناك رقابة كبيرة ومتابعة دائمة ومستمرة لحركة البيع والشراء في الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود؛ وذلك للوقوف على مدى التزام أصحاب الانشطة التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح وكيل الوزارة، أن مديرية التموين تشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة بصورة يومية على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملات خلال الشهر الأخير عن تحرير نحو 3 آلاف محضر مخالفة، منها أكثر من ألف محضرا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة؛ وذلك لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، وكذا مخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وأفاد وكيل وزارة التموين، بأنه قد تم كذلك تحرير محاضر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالأسواق؛ وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وإدارة النشاط بدون ترخيص، فيما أسفرت الحملات عن ضبط أطنان من السلع الاستهلاكية الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن ضبط أطنان من السلع الغير غذائية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين في الشرقية، على أن المديرية مستمرة في توجيه ضربات متلاحقة لضبط الأسواق والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية