إدارة ترامب تصنف جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط كمنظمات إرهابية، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكتين، عن هذه الإجراءات ضد فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن، وقالتا إن هذه الفروع تشكل خطرا على الولايات المتحدة ومصالحها، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني لجماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية.

أما الفرعان المصري والأردني فقد أدرجتهما وزارة الخزانة الامريكية ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص لدعمهما حركة حماس الفلسطينية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وجدت".

وأضاف روبيو: "ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه".

وأطلق ترامب في 24 نوفمبر الماضي، عملية إدراج فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن على القائمة السوداء كمنظمات إرهابية.

ووجه ترامب في أمر تنفيذي روبيو ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى التشاور مع وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي ومديرة المخابرات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، وتقديم تقرير في غضون 30 يوما.

وفي نوفمبر الماضي، صنفت ولاية تكساس الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود" يمنعهما من شراء أو امتلاك أراض في ولاية تكساس ويخول المدعي العام رفع دعاوى لإغلاقهما.

وفي التاسع من الشهر الماضي، أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية إدراج مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" على مستوى الولاية.