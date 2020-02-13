مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انقلاب دراجة بخارية في المنيا

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين، إثر انقلاب دراجة بخارية، بقرية دير أبو حنس، بمركز ملوي في المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بتلقيه بلاغا من مدير مستشفى ملوي العام، بوصول (مينا بشوي حبيب - 28 سنة)، و(روماني عيد أميري - 27 سنة)، متوفين، مقيمين بدير أبو حنس، و(شنودة ويصا شحاته - 19 سنة)، و(وليد نادي وهبة - 14 سنة)، مصابين وتم تحويلهما إلى مستشفى المنيا الجامعى لخطورة حالتهما.

وتبين من التحريات أن الشباب الأربعة، كانوا يركبون دراجة بخارية واحدة، وانقلبت بهم، مما تسبب في مصرع اثنين وإصابة الاثنين الآخرين.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.