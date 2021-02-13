مدونون سياحيون يشيدون بالتنوع السياحي في شرم الشيخ

استضافت مدينة شرم الشيخ عددًا من المدونيين السياحيين من إنجلترا والتشيك، ممن لهم تأثير على مواقع التواصل الاجتماعي في بلادهم، ويحظون بنسبة عالية من المشاهدة.

وكان في استقبال المدونيين إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، والذي رافقهم خلال جولتهم السياحية للتعرف على أبرز لمعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وقال إسلام نبيل إنه جرى إعداد برامج سياحي للوفد، يتيح لهم تصوير جميع المعالم السياحية داخل المدينة، لإبراز التطور اللوجستي الذي حظت به مدينة شرم الشيخ نتاج المجهود التي بذلها الجهاز التنفيذي بقيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على مدار الفترة الماضية لتصبح المدينة سياحية عالمية.

وأوضح، في تصريح له اليوم السبت، أن المدونين السياحيين قدموا عرضًا، خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم عن شرم الشيخ، ويتضمن العرض كافة المعالم السياحية بطريقة تشجع شعوبهم على زيارة المدينة، والاستمتاع بإجازات رائعة في ظل إجراءات احترازية ووقائية متبعة لضمان سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن المدونين السياحيين أعربوا عن مدى سعادتهم بهذه الزيارة التي اعتبروها زيارة رائدة، وأشادوا بالتنوع السياحي داخل المدينة، مما يلبي مختلف رغبات و متطلبات السائحين.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد استقبلت عددًا المدونين السياحيين شركاء في عملية الترويج لمصر لكون كل واحد منهم لديه متابعين بالملايين، وذلك من خلال نشر صورة للمقاصد السياحية المصرية مما يعد دعاية مباشرة لمصر وعكس الصورة الصحيحة عن الأمن و الأمان في مصر، في إطار اهتمام الوزارة، بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الترويج السياحي لمصر.