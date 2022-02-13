رفع 35 طن قمامة بمدينة كوم أمبو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة شوقى مصطفى، حملة مكثفة لرفع تراكمات المخلفات والقمامة من مواقع مختلفة داخل المدينة.

وتم رفع 35 طنا من المخلفات من أجل تحقيق الإصحاح البيئي، علاوة على تنفيذ تسويات بمساحة 600 م2.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة لإزالة 52 حالة إشغال وتندات وإعلانات مخالفة بمنطقة المحمودية منها 37 مخالفة من تندات المحلات التجارية، بجانب إزالة 5 عشش أسفل العمارات السكنية، بالإضافة إلى رصد 12 حالة إعلانات مخالفة تم توجيه الإنذارات لأصحابها لرفعها بمهلة أسبوع لحين الترخيص الرسمي من خلال إدارة الإعلانات بالمحافظة.

كما تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات، وأيضاً أعمال التشجير ورفع كفاءة الإنارة العامة، وقد تم تنفيذ حملة إزالة الإشغالات برئاسة المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية ونوابه ورؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية وإدارة الإعلانات مدعمين بالفنيين والمعدات الثقيلة، علاوة على قسم شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى.