قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة شهدت أمس بدء تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية بسوق الجملة للخضر والفاكهة في منطقة العامرية، لافتًا إلى عملها بقدرة بسيطة 100 كيلو وات لخدمة السوق ومنطقة العامرية بالكامل.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الأحد، أن الإسكندرية أعلنت عن بدء تشغيل وحدة الخلايا الطاقة الشمسية بدعم كامل من وزارة التعاون الدولي، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن الأمر يتواكب مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP 27» شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وذكر أن سوق الجملة للخضر والفاكهة في منطقة العامرية سيكون الأول في العالم الذي يعمل بطاقة نظيفة ولا تصدر عنه انبعاثات حرارية تؤثر على البيئة، مضيفا أن التغيرات المناخية مصدر قلق للعالم كله خلال السنوات الأخيرة.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى مشاركته منذ 3 أيام في مؤتمر كبير أقامته فرنسا عن دور التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن المطلة على البحر المتوسطة؛ لمناقشة التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية، موضحًا أنها تؤدي إلى ذوبان الثلوج في القطب الشمالي وارتفاع منسوب المياه في المحيطات والبحار.

وأضاف أن ارتفاع منسوب المياه يؤدي إلى نحر للشواطئ ودخول المياه لبعض المدن، متابعًا: «مصر تتأثر بصورة مباشرة بالتغيرات المناخية ومضارة منها، لا ذنب لنا في تلك التغيرات وخاصة أن نسبة الانبعاثات الحرارية في مصر لا تتعدى 0.6%».

وأعلنت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بدء تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية بسوق الجملة للخضر والفاكهة في منطقة العامرية، أمس السبت.

وقال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن اليوم نشهد إطلاق تشغيل أول سوق للجملة في العالم بالطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقية تشغيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية في إطار مشروعي MAIA-TAQA وSOLE الممولين من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط EU ENI CBC Med.