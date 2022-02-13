الدبيبة: قطار الانتخابات في ليبيا انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، بالشكر والتحية للتفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد، متوجهًا برسالة إلى داعميه: «عليكم الاستمرار في رفع الصوت عاليًا».

وأشار الدبيبة، إلى أن قطار الانتخابات في ليبيا انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، وذلك وفقًا لما أفادته صحيفة «المرصد» الليبية، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وكان رئيس الوزراء الليبي المعترف به دولياً، عبد الحميد الدبيبة، قد تعهد يوم الجمعة، بصياغة قانون انتخاب جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك بعد أن توجه فتحي باشاغا، الذي عينه البرلمان بديلا للدبيبة، إلى العاصمة طرابلس، واعدا بفتح صفحة جديدة ومد يد العون للجميع.

وشكر باشاغا الدبيبة على عمله، وقال لدى وصوله إلى مطار معيتيقة، إنه «واثق من أن حكومة الدبيبة ستحترم المبادئ الديمقراطية وتسلم السلطة».