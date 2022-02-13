غرفة الشركات السياحية: 25 فبراير الجاري أولى رحلات المعتمرين المصريين

قال باسل السيسي، عضو غرفة الشركات السياحية ورئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق، إن هناك وقت محدد يتم التعامل فيه من قبل المعتمرين لتسجيل البيانات وإصدار التأشيرات، متابعًا أنه تم العمل وفق الشروط التي وضعتها السعودية منذ العام الماضي.

وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تكون أولى رحلات المعتمرين المصريين إلى السعودية 25 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن هناك وثيقة يسجلها المعتمر، لكي يكون جاهزًا لو أصيب بفيروس كورونا.

واستكمل، أن ما تردد بشأن زيادة أسعار العمرة خلال الفترة الحالية، جاء بسبب أن هذا البرنامج الذي يسجل به المعتمر عبارة عن عدة خدمات، تزامنًا مع فيروس كورونا، مضيفًا أن الأسعار ليست طبيعية كما اعتاد عيلها المعتمرين بسبب فيروس كورونا، وتأثر هذه الخدمات سواء نقل أو غيرها.

وفي نفس السياق، قال مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، سعد بن جميل القرشي، إن جائحة كورونا أثرت على عملية الأسعار سواء الـ PCR والزام شركات السياحة بعمل مساحات للمعتمرين وأسعارها عالية.

كانت قالت وزارة الحج والعمرة، إنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ومتحوراته، فيجب على المعتمرين القادمين إلى السعودية -بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص PCR معتمد أو فحص للمستضدات السريعة لفايروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) لعينة أخذت قبل 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية.