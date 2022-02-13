اتحاد الإذاعات الإسلامية يهنئ الإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة

هنأ اتحاد الإذاعات الإسلامية، الإعلاميين في الدول الأعضاء، وعلى مستوى العالم، بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يوافق الثالث عشر من فبراير 2022.

وفي بيان له أوضح رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الدكتور عمرو الليثي، في بيان بهذه المناسبة، أنه "على الرغم من مرور أكثر من قرن على تأسيس الإذاعة، وما شهده العالم خلال هذه الفترة من انفجار معلوماتي، وتعدد هائل في مصادر المعلومة ووسائل نقلها، إلا أن الإذاعة لا تزال تحتل مكانتها كمصدر إعلامي ومعرفي موثوق".

وأضاف أنَّ "اليوم العالمي للإذاعة يمثل فرصة لإعادة التأكيد على القيم الأساسية التي قام عليها العمل الإذاعي، والمتمثلة في نشر المعرفة، وإيصال المعلومة الصحيحة والخبر الموثوق، إضافة إلى نقل قصص الناس، وخلق مناخ تفاعلي مع المتلقين في كل مكان".

وأكد الليثي "حرص اتحاد الإذاعات الإسلامية على العمل مع الدول الأعضاء لاستثمار البرامج الإذاعية في تجديد الخطاب الديني، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلامي، ومكافحة خطابات التطرف والإسلاموفوبيا، مع العمل على تعزيز التفاهم والتعايش بين الثقافات والأديان المختلفة".

ودعا الليثي إلى تعزيز أدوار الإذاعات في مناصرة القضايا الإسلامية المشتركة، وعلى رأسها قضية فلسطين والقدس الشريف، منوهاً بالجهود الذي تبذلها في هذا الصدد هيئات البث في الدول الأعضاء، وحرصها على تعزيز العمل الإسلامي المشترك في المجال الإذاعي.