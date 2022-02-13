ناسا تكشف عن أول صور التقطها التلسكوب جيمس ويب

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن الصور الأولى التي التقطها التلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وقالت ناسا، إن إحدى الصور عبارة عن فسيفساء مكونة من 18 "نقطة مرتبة بشكل عشوائي من ضوء النجوم"، والتي تُظهر أجزاء المرآة غير المحاذية للتلسكوب كلها تعكس الضوء من نفس النجم.

ويقضي العلماء الآن وقتا في تعديل مقاطع المرآة تدريجيا حتى تصبح الصور الثمانية عشر نجمة واحدة.

وسوف يستكشف التلسكوب، الذي تم بناؤه بشكل مشترك من قبل وكالات الفضاء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، أقدم المجرات في الكون.

ويأمل العلماء أن الصور التي سيلتقطها التلسكوب ستوفر رؤى حول الكون بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم، قبل حوالي 8ر13 مليار عام مضت.

وكان قد تم إطلاق التلسكوب في 25 ديسمبر من على متن الصاروخ آريان من ميناء كورو الفضائي الأوروبي في جويانا الفرنسية، ليخلف تلسكوب هابل، الذي يستخدم حتى الآن منذ أكثر من 30 عاما.