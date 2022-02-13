الرئيس الفلسطيني يدين ويحذر من تداعيات ما يجري في القدس وحي الشيخ جراح

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، وحذر من تداعيات ما يجري في القدس المحتلة، لاسيما في حي الشيخ جراح، من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم، مؤكدًا أن هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية القادم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت مساء اليوم الأحد، اعتداءاتها في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، فأغلقت مدخله الغربي بالسواتر الحديدية، وطردت المتضامنين المتواجدين في محيط منزل عائلة سالم وأخلت محيطه للمستوطنين ولعضو الكنسيت المتطرف إيتمار بن غفير.

وأوضحت أن قوات الاحتلال، اعتدت على المواطنين والمتضامنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات، واعتقلت 7 منهم، فيما وصل عدد المعتقلين في الحي منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم إلى ثلاثة عشر معتقلا.