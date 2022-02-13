الدبيبة يؤكد على مسؤولية كل الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، حيثُ ناقشا التطورات السياسية الجارية في البلاد.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أكد الدبيبة على ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف، وعلى مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام.

كما أوضح رئيس الحكومة أنه ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، لوضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف.