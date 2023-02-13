تركيا: اعتقال 31 شخصا في ولاية ملاطية في قضية المباني المدمرة جراء الزلزال

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أصدرت السلطات التركية، أوامر باعتقال 31 شخصا في ولاية ملاطية في إطار قضية المباني المدمرة جراء الزلزال.

وأطلق مكتب المدعي العام في ملاطية تحقيقًا بشأن الخلل في المباني التي انهارت جراء الزلزال، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي هابر".

وذكرت الوسيلة الإعلامية أنه من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الموقوفين في القضية.

وفي السادس من فبراير، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.

وتسبب الزلزال حتى كتابة هذه السطور، في مقتل 31.643 قتيلا، وفي سوريا 4487 قتيلا.

وأدى الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.