باكستان تفرض ضريبة جديدة على مستخدمي الكهرباء

أعلنت وزارة المالية الباكستانية، في بيان اليوم الاثنين، موافقة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة على فرض ضريبة قدرها روبية واحدة لكل وحدة على أغلب مستهلكي الكهرباء خلال العام المالي الذي يبدأ من أول يوليو المقبل.



وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه الضريبة تستهدف استرداد الدولة لحوالي 76 مليار روبية دفعتها في صورة دعم لأسعار الكهرباء.



وسيتم إعفاء المستهلكين الذين لا يزيد استهلاكهم على 300 كيلووات شهريا، والأنشطة الزراعية من هذه الرسوم.



ووافقت لجنة التنسيق الاقتصادي على خطة تدوير الديون المعدلة دون تقديم التفاصيل.



وفي أواخر الشهر الماضي أعلن وزير المالية والإيرادات الاتحادي في باكستان محمد إسحاق دار زيادة أسعار البنزين والديزل عالي الآداء بواقع 35 روبية للتر. كما تقرر زيادة أسعار زيت الكيروسين والديزل الخفيف بقيمة 18 روبية لليتر حيث بدأ تطبيق هذه الأسعار اعتبارا من 29 يناير الماضي.