جوارديولا يدعو هالاند للاسترخاء بسبب كثرة أهدافه

قال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إنه أخبر هدافه النرويجي الدولي الشاب إيرلينج هالاند بالتركيز على لغة الجسد بشكل أكبر من تسجيل الأهداف.

واعترف جوارديولا أنه يشعر بالقلق إزاء غزارة إنتاج هالاند منذ عودته إلى الملاعب، بعد غياب شهرين ونصف الشهر بسبب الإصابة في القدم.

وأوضح جوارديولا أن هدافه النرويجي كان منشغلا بتسجيل المزيد من الأهداف، وإنه يرغب في أن يسترخي اللاعب بشكل أكبر.

وسجل هالاند هدفي الفوز في شباك إيفرتون أمس الأول السبت.

وقال جوارديولا في الدنمارك على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة أمام كوبنهاجن اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا: "إيرلينج يافع، يلعب في أصعب مركز داخل الملعب، يحيط به أربعة أو خمسة لاعبين في مساحة ضيقة".

وأضاف: "في الشوط الأول ربما لم يكن لدينا اللاعبون القادرون على إيصال الكرة بشكل مثالي ، مثل كيفين دي بروين على سبيل المثال".

وتابع: "في تلك اللحظة عليه أن يتحلى بالإيجابية، عندما يسجل هدفا، يكون له رد فعل، لكنه ليس في حاجة للتسجيل لأنه يساعدنا في العديد من الأمور".

وأوضح: "يتم تعريفه بالإهداف، لكن الأمر لا يتعلق فقط بتسجيل الأهداف، بقدر ما يتعلق بكيفية تصفيقه وتشجيع زملائه والضغط المكثف، هذا ما نحتاجه من إيرلينج".

وواصل: "لكننا لا يمكن أن ننسى أنه غاب لمدة شهرين، وهي فترة طويلة للاعب طويل للغاية".

وختم بالقول: "إنه منافس هائل يرغب في تسجيل الأهداف، نعم نحن نعرف ذلك لكن عليك أن تسترخى".