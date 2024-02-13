ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل بالدقهلية

شهد الطريق الواصل بين قريتي "كفر غنام - برقين" بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حادث انقلاب سيارة ربع نقل «كبوت» تحمل عدد من العمال، وأسفر عن إصابة 12 ما بين جروح وكدمات وسحجات واشتباه نزيف في المخ وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج.

واستقبلت المستشفى كلا من: "محمد عبد العال محمد علي 50 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس 5 سم، هنادي أحمد محمود 50 عاما اشتباه كسر بقاع الجمجمة، فريال فتحي عبدالمجيد 50 عاما اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالكتف الأيسر، ثريا عبد المنعم عثمان 50 عاما اشتباه مابعد الارتجاج، بديعة محمود عبده 40 عاما مصابة بكدمات وسحجات متفرقة،وجميعهم يقيمون مركز كفر سعد محافظة دمياط. كما وصل المستشفى هبه احمد محمود 40عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، بدر محمد عبدالله، 45 عاما وحالته اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، مها صبري الحسيني 38 عاما، مصابة بكدمة بالرأس، محمد عبد الله السعيد 30 عاما وحالته باشتباه كسر بالضلوع، فكيهة رمضان الحسيني، 34 عاما مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، نهلة نبيل فتحي 38 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس 5 سم، هبة أحمد محمود 40 عاما كدمات وسحجات متفرقة ومحمد إبراهيم محمود 15 عاما مصاب بجرح قطعي بالرأس 5 سم".

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة ببلاغ وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدد من العمال. انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة المقدم محمد الهلالي، رئيس المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل "كبوت" تقل عدد من العمال حال سيرها فى الطريق الواصل بين قريتي "كفر غنام - برقين"، بنطاق المركز.

جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف الى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج فيما جرى رفع آثار الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.